Calciomercato Milan, da Antonelli a Bertolacci: il punto sulle cessioni

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

27/04/2017 13:40

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI / Con l'avvento della nuova proprietà cinese sono in molti ad attendersi colpi importanti in entrata e in parte così dovrebbe essere. Però, nonostante sia stato garantito un budget di rilievo per il calciomercato, alcuni fondi dovranno arrivare pure dalle cessioni di quei giocatori non considerati funzionali al progetto tecnico-tattico di Vincenzo Montella. Andiamo a vedere ora qual è la situazione inerente al calciomercato Milan in uscita.

Calciomercato Milan, chi può lasciare Milanello

In difesa il nome forte in uscita è quello di Mattia De Sciglio, sempre più lontano dal rinnovo del contratto. Se già nelle settimane scorse raccontavamo di quanto difficile fosse trovare un accordo per prolungare oltre il 2018, dopo i fatti di domenica a 'San Siro' la permanenza del 24enne terzino è divenuta improbabile. La spaccatura tra la tifoseria e il giocatore si è fatta netta. Non fossero bastati i frequenti fischi del pubblico allo stadio, l'aggressione nel post-partita è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Inoltre la mancata presa di posizione della società non è stata gradita. Salvo sorprese clamorose, il numero 2 rossonero se ne andrà. Juventus in pole, ma occhio pure al Napoli e ad alcune squadre estere.

A partire sarà anche uno tra Luca Antonelli e Leonel Vangioni, terzini sinistri considerati delle riserve da Montella. Nel pacchetto di centrali è Gustavo Gomez il calciatore indiziato a partire, con alcune società della Liga che si sono già interessate. In mediana vengono dati per partenti certi sia Andrea Poli che Andrea Bertolacci. Non ci sono indiscrezioni precise su squadre interessate a loro, ma i rispettivi agenti non faticheranno a trovare una nuova sistemazione in Serie A ai loro assistiti. Squadre di media classifica che possono accogliergli ci sono. Il problema è che l'ex di Genoa e Roma è costato 20 milioni e il Milan deve cercare di non mettere a bilancio una minusvalenza. Parte del valore del giocatore è stato ammortizzato, ma ora il prezzo difficilmente può superare i 10-12 milioni. Forse la pista del prestito con diritto/obbligo di riscatto può essere un'idea.

Mario Pasalic e Gerard Deulofeu, arrivati in prestito secco, sono due casi da approfonire. Entrambi vorrebbero rimanere al Milan. Però bisogna attendere le mosse di Chelsea e Barcellona (che riscatterà 'Geri' per 12 milioni dall'Everton). Sicuro l'addio di Lucas Ocampos, che rientrerà al Marsiglia. Mentre più incerta è la situazione di Mati Fernandez, che i rossoneri possono riscattare dalla Fiorentina per circa 1 milione. In attacco la cessione di Carlos Bacca è considerata scontata, però mancano le offerte adesso. Si è parlato di possibili destinazioni come Cina, Francia, Spagna e Inghilterra. Si attendono proposte. Attenzione pure alla situazione di Gianluca Lapadula, a cui lo status di riserva non piace granché. Piace al Genoa.