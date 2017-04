Calciomercato Roma, recompra Pellegrini non esclude un addio: ecco il prezzo

Michele Spuri e Daniele Trecca

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere. Se da una parte la Roma ha il diritto di riacquisto del suo cartellino fissato a 10 milioni di euro, che andranno versati nelle casse del Sassuolo, dall’altra la permanenza nella capitale del centrocampista non è così scontata e il classe '96 potrebbe essere uno dei nomi caldi del calciomercato Roma. Un ruolo importante sarà rivestito dal prossimo allenatore giallorosso, cui spetterà la decisione tecnica sulla permanenza del 20enne romano. Il secondo fattore è invece rappresentato dal folto stuolo di ammiratori del ragazzo, che potrebbe scatenare un'asta importante nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, futuro Pellegrini: sirene anche dall'estero

Per quanto riguarda una possibile cessione dopo il rientro alla base, con un'operazione che potrebbe ricordare quella fatta per Bertolacci nell'estate del 2015, i margini di manovra per le varie pretendenti non saranno molto ampi. La società capitolina, infatti, difficilmente prenderà in considerazione questa ipotesi per cifre inferiori ai 25-28 milioni di euro. In Italia, come è noto, Inter, Juventus e Milan hanno da tempo messo nel mirino Pellegrini, ma il suo nome non piace solamente in Serie A. Atletico Madrid, Arsenal ed Everton hanno bisogno di forze fresche in mediana e il profilo dell'ex giallorosso primavera sta raccogliendo consensi anche in Inghilterra e Spagna.