28/04/2017 02:38

SCHALKE 04 AOGO / Dennis Aogo si appresta a vivere i suoi ultimi mesi con la maglia dello Schalke 04. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, secondo quanto si legge sulla 'Bild', il 30enne terzino sinistro tedesco non rientra nei piani del club di Gelsenkirchen che non gli ha offerto il rinnovo. Nel suo futuro potrebbe esserci l'Hannover, in piena lotta per tornare in Bundesliga.

M.R.