Napoli, Insigne a 360 gradi: i gol più belli, il contratto faraonico e il numero di maglia

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

27/04/2017 14:20

NAPOLI TUTTO INSIGNE / Il Napoli ha posto il primo tassello per il futuro. La prima trattativa di calciomercato, se così si può chiamare, è andata in porto. Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne è stato firmato: 4,5 milioni a stagione fino al 2022, ed è stato accolto in grande stile con la conferenza stampa andata in scena sabato mattina. In quell'occasione il talento di Frattamaggiore aveva rivelato le sue emozioni per quello che gli stava accadendo con la maglia azzurra. Ieri, invece, 'Lorenzinho' si è raccontato ai tifosi partenopei rispondendo su Facebook a delle domende fattegli proprio dai suoi sostenitori. Insigne ha toccato diversi aspetti della sua esperienza al Napoli, rivelando i momenti più belli vissuti in azzurro.

Napoli, a tutto Insigne: dalla rete al Borussia Dortmund all'esultanza del Bernabeu

Il calciatore napoletano che sta man mano diventando fondamentale anche per la Nazionale Italiana, ha rivelato tanti particolari della sua avventura con la squadra della sua città come la rete più bella segnata fino a questo momento. Era il 18 settembre del 2013 e al 'San Paolo' arrivavano i vice campioni d'Europa del Borussia Dortmund. 1-0 il risultato parziale, punizione dai 30 metri. Ad incaricarsene è lo stesso Insigne che con un destro scavalca la barriera e infila il pallone nell'incrocio dei pali alle spalle del portiere giallonero Langerak (che nel tentativo di parare si ruppe anche due denti andando a sbattere contro il palo). Tra le altre news Napoli, l'esterno azzurro ha raccontato il motivo della scelta della maglia numero 24. L'origine è romantica: il 24 è il giorno di nascita della moglie Jenny. Fino ad ora gli ha portato fortuna in carriera e continua a portarlo per proseguire nel suo momento magico. Rispondendo alle domande dei suoi fan, Insigne ha poi elencato le sue tre partite più importanti: la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina dove siglò la doppietta decisiva, l'esordio in Serie A contro il Parma il 16 settembre 2012 in cui firmò anche la sua prima rete in azzurro e nel campionato italiano, la partita del 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid dove ha segnato la rete del momentaneo 0-1. Insigne sta giocando fino a questo momento una stagione da record con 16 gol fatti e 10 assist serviti ai propri compagni e spera di continuare così ancora a lungo con la maglia ed i colori del suo cuore.