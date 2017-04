FOTO CM.IT - Lazio, che entusiasmo a Formello per il derby

dall'inviato Valerio Cassetta

27/04/2017 12:34

LAZIO FORMELLO INZAGHI / Bagno di folla a Formello, a tre giorni dal derby. All'allenamento di questa mattina della Lazio si sono presentati circa in duemila. Cori, fumogeni e grandi incitamenti per la squadra e in particolare per il tecnico Simone Inzaghi da parte dei tifosi. Esposto uno striscione: "Da luglio ad oggi insieme più che mai... ora vinciamo". I supporters laziali sono entusiasti della stagione dei biancocelesti e chiedono adesso la ciliegina sulla torta, battendo la Roma anche in campionato dopo averla eliminata in semifinale di Coppa Italia.