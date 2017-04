Calciomercato Inter, Marquinhos frena: "Mi sento parigino, decide il presidente"

Maurizio Russo

27/04/2017 12:24

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS / Tra gli obiettivi principale del prossimo calciomercato Inter c'è quello di rinforzare il reparto arretrato, magari cambiando completamente la coppia di difensori centrali: in bilico Miranda e Murillo, senza dimenticare Andreolli in scadenza e Ranocchia che rientrerà dal prestito ma non per restare. Il gruppo Suning guarda soprattutto alla Serie A: dal greco Manolas al tedesco Rüdiger della Roma passando per l'olandese De Vrij della Lazio fino al senegalese Koulibaly del Napoli che però è la pista più fredda. Non mancano anche le idee all'estero: dal belga Alderweireld del Tottenham al brasiliano Marquinhos del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, Marquinhos sempre più difficile: "Amo Parigi"

L'ex romanista del Psg, in particolare, è un vecchio pallino del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Ma la trattativa, già difficile in partenza per la concorrenza sul calciomercato dei due club di Manchester con Mourinho e Guardiola pronti a scatenare un'asta al rialzo, si complica ulteriormente dopo le parole dello stesso Marquinhos al termine del match di semifinale di Coppa di Francia vinta 5-0 (suo il quinto gol, ndr) contro il Monaco: "Ho un contratto fino al 2019 ed il mio futuro lo deciderà il presidente - si legge su 'maxifoot.fr' - Ormai io mi sento parigino: amo questo club e amo questa città. Ho grande rispetto per tutto quello che hanno fatto per me e voglio dare tutto per questa maglia". Se è vero che da un lato l'accordo sul rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain è ancora lontano, dall'altro è altrettanto vero che per l'Inter rischia di restare soltanto un sogno.