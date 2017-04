Calciomercato Juventus, Caldara e Spinazzola: avversari dal futuro bianconero

Giuseppe Barone

27/04/2017 13:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS CALDARA SPINAZZOLA / La Juventus di Massimiliano Allegri farà tappa domani sera a Bergamo dove ad attenderla ci sarà la sorprendente Atalanta di Gasperini. Il confronto con i nerazzurri nasconde però un doppio fondo, legato inevitabilmente anche al calciomercato. Tanti infatti gli intrecci proprio con l'Atalanta, che a gennaio ha ufficializzato la cessione proprio in bianconero di Mattia Caldara. Gli osservati speciali del match dell'Atleti Azzurri d'Italia' saranno però due: proprio Caldara ma anche Leonardo Spinazzola. Entrambi giovani, entrambi difensori ed entrambi legati al bianconero seppur con formule differenti. Il centrale difensivo è stato infatti bloccato a gennaio a suon di milioni e lasciato in prestito a maturare a Bergamo. Spinazzola invece è in prestito con riscatto e controriscatto in favore della Juventus per il 30 giugno 2018.

Juventus, Caldara e Spinazzola si candidano per la prossima stagione

Domani sarà dunque una sfida nella sfida per i due giovani bergamaschi, protagonisti anche del calciomercato Juventus, che si ritroveranno di fronte al loro futuro. Dall'altra parte ci sarà invece una Juve impegnata a propria volta a valutarne la maturazione. A sorprendere maggiormente è stata senz'altro la crescita di Caldara che ha addirittura raggiunto quota 7 goal in Serie A, come l'ex granata Glik. Ancora lontano il record di Materazzi, che perà era il rigorista di quel Perugia. Meno appariscenti ma ugualmente validi i numeri di Spinazzola che ha dimostrato grande duttilità in fascia fino a raggiungere anche la nazionale maggiore di Ventura: 5 assist in 25 presenze rappresentano il bottino raccolto fin qui dal terzino nato a Foligno. Numeri in continuo aggiornamento per Caldara e Spinazzola che domani sera proveranno a dimostrare proprio alla 'Vecchia Signora' il loro valore, per costruirsi magari un futuro in bianconero. Insieme a Bergamo, così come alla Juventus: Caldara e Spinazzola sono pronti a stupire.