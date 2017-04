Calciomercato Napoli, certezza Koulibaly: De Laurentiis lo blinda, Sarri se lo tiene stretto

Gennaro Arpaia

27/04/2017 12:33

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Nell'ultima finestra estiva di calciomercato il suo nome è stato uno tra i più chiacchierati. Tutta l'Europa pareva essersi accorta di lui dopo una grande stagione e le sirene dall'estero cominciavano a farsi pericolose. Anche Antonio Conte, appena arrivato in Premier League, lo guardava con interesse e l'avrebbe portato al Chelsea se solo qualcuno non gli avesse messo bastoni fra le ruote. Quei bastoni rispondono al nome del Napoli e del presidente De Laurentiis e lui, Kalidou Koulibaly, per un'altra stagione ha dimostrato in azzurro quanto potesse essere utile. Di profili come il suo in Europa non ne girano tantissimi: classe 1991, il franco-senegalese sembra essere arrivato al momento di massima maturazione proprio all'ombra del Vesuvio. Dopo un primo anno di ambientamento, la Serie A è ormai il suo habitat naturale e continua a dimostrarsi tra i migliori nel suo ruolo in un paese, l'Italia, patria di difensori con le sue qualità.

Koulibaly, una certezza del calciomercato Napoli. E Sarri se lo tiene stretto

Oggi, invece, scovare giocatori come Koulibaly risulta sempre più difficile. Fisico imponente, gambe scattanti, destro e sinistro pronti all'uso. Kalidou è l'ago della bilancia del Napoli: dai suoi piedi partono le azioni disegnate da Sarri, che lo autorizza a non spazzare mai il pallone in tribuna e a giocarla sempre con i compagni. E nel prossimo calciomercato Napoli, contrariamente a quanto prospettato per buona parte della stagione, il ragazzo con la maglia numero 26 potrebbe diventare una certezza per i suoi: le offerte monstre che giungevano quasi un anno fa per Koulibaly oggi non arrivano più e dalle offensive del Chelsea la società di Aurelio De Laurentiis saprà difendersi. Il presidente napoletano l'ha detto in modo chiaro: "Vogliamo che tutti restino qui anche l'anno prossimo" e il centrale non fa eccezione. Sarri, inoltre, sa che mantenere intatta la coppia con Albiol è una delle vie da percorrere se si vuole far crescere la difesa napoletana, sempre tanto criticata per i gol incassati. E a 25 anni il centrale arrivato dal Genk sa bene che la prossima potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione. Koulibaly e Hysaj, da protagonisti del mercato a protagonisti solo in campo. A Napoli, ovviamente, dove ha già vinto una Supercoppa Italiana e dove vorrebbe conquistare ancora qualche altro trofeo.