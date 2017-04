Calciomercato Napoli, ultimi tentativi per il rinnovo di Ghoulam

27/04/2017 11:58

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Sul fronte rinnovi, il Napoli non pare essersi ancora rassegnato a perdere Faouzi Ghoulam, in scadenza nel 2018. Secondo 'Tuttosport', gli azzurri starebbero provando a ricucire con il terzino, riprovando con una proposta di aumento dell'ingaggio prossima ai 2 milioni di euro (al momento ne percepisce 800mila). Il giocatore, che chiede una cifra almeno pari a 2,5 milioni di euro, stando al quotidiano torinese sarebbe in fase di riflessione, essendo contento del lavoro con Sarri. Ma sembra difficile che possa tornare sui propri passi. L'algerino piace sempre molto ad Atletico Madrid, Psg e Bayern Monaco, tutte offerte piuttosto allettanti.

N.L.C.