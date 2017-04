Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens legato solo alla clausola?

27/04/2017 11:52

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Il rinnovo di Dries Mertens è sempre uno degli argomenti più caldi in casa Napoli. Una trattativa che rimane in salita, ma che, secondo 'Tuttosport', lo sarebbe per valutazioni che esulerebbero da quelle sulla vita familiare del giocatore. Il quotidiano torinese sostiene infatti che i rapporti tra l'attaccante e la moglie Kat Kerhofs starebbero tornando alla normalità. A questo punto, la palla passa alle valutazioni tecniche del belga e del suo entourage. L'accordo di massima per l'ingaggio, da 4 milioni a stagione fino al 2021, è stato trovato. C'è ancora distanza però sull'ammontare della clausola rescissoira. Il Napoli vorrebbe partire da una base di 31 milioni di euro, il giocatore e i suoi agenti vorrebbero rimanere tra i 20 e i 25 milioni. La partita potrebbe giocarsi tutta qui.

N.L.C.