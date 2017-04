Calciomercato Milan, Dzeko non è il bomber su cui puntare

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

27/04/2017 12:01

CALCIOMERCATO MILAN DZEKO / Da settimane circolano nomi importanti in chiave calciomercato per l'attacco del Milan. Con la partenza sicura di Carlos Bacca, la società intende regalare a Vincenzo Montella un centravanti nuovo di zecca. L'obiettivo è acquistare una prima punta di livello internazionale con caratteristiche gradite all'allenatore. Dunque si dovrà trattare non solo di un attaccante abile nell'andare in gol, ma capace pure di aiutare i compagni nella manovra. Bacca non è molto dedito a questo tipo di lavoro e pertanto verrà venduto nel prossimo calciomercato Milan estivo per fare spazio a un sostituto che soddisfi maggiormente le esigenze del tecnico.

Calciomercato Milan, perché Dzeko non va bene

Uno dei centravanti accostati in questi giorni al Milan è Edin Dzeko. Il bosniaco sta vivendo una stagione molto positiva alla Roma, dopo quella fallimentare del 2015/2016. Ben 35 gol e 11 assist complessivi tra campionato e coppe in 47 presenze. Numeri da grande bomber che testimoniano la rinascita del giocatore, tornato ai livelli ammirati ai tempi in cui militava nel Wolfsburg e nel Manchester City.

Non c'è motivo perché la Roma se ne privi, sulla carta. Solamente un'offerta particolarmente importante può spingere la punta giallorossa lontana da Trigoria. Per circa 35 milioni di euro la cessione di Dzeko verrebbe presa in considerazione. Ma sarebbe un investimento giusto per il Milan? Considerando le caratteristiche del bosniaco, verrebbe da dire di sì. Parliamo di un attaccante con fiuto del gol e bravo nel lavorare per la squadra. Ciò che vuole Montella. Il problema è la carta di identità. Dzeko ha 31 anni e dunque non è più giovanissimo. Sicuramente qualche anno a buonissimi livelli può ancora farli, non c'è dubbio. Ma una spesa da 35 milioni rischierebbe di essere eccessiva.

Ammesso e non concesso che effettivamente Dzeko possa essere interessato a passare al Milan, che nell'annata 2017/2018 non giocherà in Champions League, sarebbe probabilmente più opportuno che il club di via Aldo Rossi puntasse su un profilo giovane e futuribile. Ciò non significa prendere una punta priva di esperienza. Ci sono infatti centravanti under 30 che possono fare al caso di Montella. Bisogna solo individuare quello giusto e provare ad assicurarselo.

Dzeko in passato ha dichiarato di aver tifato Milan e Adriano Galliani nell'estate 2009 cercò in tutti i modi di strapparlo al Wolfsburg, senza però riuscirci. Anche quando il calciatore è passato al Manchester City, il suo nome è stato accostato ai rossoneri. Però nessuna trattativa si è realmente concretizzata. E pure adesso le voci potrebbero rimanere, appunto, solo voci.