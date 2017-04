Serie A, Di Natale: "Spalletti un grandissimo, Dybala e Insigne mi somigliano"

27/04/2017 11:25

SERIE A DI NATALE SPALLETTI DYBALA INSIGNE TOTTI / "Non mi manca il calcio giocato, ho più tempo per stare con la mia famiglia. Glielo devo, mi ha sempre sostenuto". Così Antonio Di Natale descrive la sua vita lontano dai campi. L'ex attaccante dell'Udinese, intervistato da 'Tele Radio Stereo', ha parlato della sua carriera e dell'attualità del campionato. "A Udine ho sofferto un po' all'inizio per il freddo - ha raccontato - ma poi ho trovato il mio mondo, grazie al presidente Pozzo e al calore della gente. Tra i miei allenatori ricordo con piacere Silvio Baldini, è stato il primo a credere in me. Spalletti è un grandissimo, sta facendo molto bene alla Roma: i giallorossi devono fare di tutto per trattenerlo. La stessa cosa per Totti, spero che continui un altro anno. E' l'ultima bandiera del nostro calcio. In questo campionato quelli che mi somigliano di più sono senza dubbio Dybala e Insigne. Lorenzo ha finalmente trovato continuità, sono contento che sia un punto fermo nel Napoli".

N.L.C.