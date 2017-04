Calciomercato Fiorentina, Ilicic per Masina?

27/04/2017 10:47

FIORENTINA ILICIC BOLOGNA MASINA - Non c'è solo il Siviglia sulle tracce di Josip Ilicic. Il trequartista della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2018, sarebbe finito nel mirino del Bologna: lo riporta 'La Nazione'. In cambio, Corvino potrebbe chiedere ai felsinei il terzino sinistro Adam Masina. In caso di risposta negativa, l'alternativa potrebbe essere rappresentata da Francesco Di Francesco che in viola potrebbe trovare il padre Eusebio, uno dei candidati alla sostituzione di Paulo Sousa.

A.L.