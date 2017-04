Milan, Marina Berlusconi: "La cessione una sconfitta per tutti"

27/04/2017 10:39

MILAN MARINA BERLUSCONI - Il closing è finalmente arrivato, il Milan è passato al gruppo cinese capeggiato da Li. Dopo trentuno anni, Silvio Berlusconi non è più il presidente e proprietario del club rossonero, una svolta storica. A parlarne è Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, al 'Corriere della Sera': "La vendita del Milan ha rappresentato una sconfitta per tutti. Quello del closing non è stato un gran giorno né per mio padre né per la nostra famiglia. Ma non si poteva fare altrimenti, mio padre l'ha spiegato in quella bellissima lettera di congedo. E, se guardiamo al nostro gruppo, l'impatto positivo della vendita sui conti, tra l'incasso e gli esborsi annui che non dovremo più sostenere, è davvero rilevante".

A.L.