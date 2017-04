Calciomercato: la Juventus ci prova per Rodriguez, Inter-Schick e il Milan punta Dzeko

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

27/04/2017 11:47

CALCIOMERCATO JUVE INTER MILAN / Ancora cinque giornate alla fine del campionato, poco meno di un mese perché la Serie A assegni tutti i verdetti. La Juventus vola verso il sesto scudetto consecutivo, mentre indietro Milan e Inter arrancano alla faticosa ricerca di un posto in Europa League. Proprio le tre storiche rivali si preannunciano come protagoniste del calciomercato estivo: i bianconeri pensano al grande colpo per alzare ancora di più la qualità di un gruppo che è ancora in corsa per il triplete, le due milanesi pianificano una campagna acquisti faraonica per ridurre il gap con i campioni d'Italia e tornare al vertice prima in Italia e poi in Europa. E allora il prossimo calciomercato si preannuncia scoppiettante: la Juve punta James Rodriguez, l'Inter è un pressing su Schick e il Milan pensa a Dzeko per il partente Bacca.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per James Rodriguez

Gli uomini che si occupano del calciomercato Juventus dovranno compiere un'impresa non da poco: migliorare una squadra che sta dominando da sei anni in Italia ed è riuscita ad arrivare al vertice anche in Europa. Per centrare l'obiettivo servono nomi di primo piano e tra quelli seguiti da Marotta e Paritici c'è sicuramente James Rodriguez: il trequartista colombiano, 25 anni, si sposerebbe alla perfezione con il 4-2-3-1 voluto da Allegri per dare la caccia grossa alla Champions. Approdato al Real Madrid nell'estate 2014 a fronte di un investimento di 80 milioni di euro, l'ex Monaco non è riuscito mai a imporsi pienamente dalle parti del 'Santiago Bernabeu'. Con Zidane il suo utilizzo è diminuito e sono recenti le dichiarazioni della moglie ("James vuole giocare di più") che lasciano presagire un addio a fine stagione. Quest'anno, Rodriguez ha collezionato in tutto 28 presenze, spesso partendo dalla panchina. Ieri sera la sua doppietta contro il Deportivo La Coruna ha contribuito a mantenere la vetta della classifica col Barcellona, dopo la sconfitta (con il colombiano ancora in gol) nel 'Clasico'. Per vedere Rodriguez alla Juventus servirebbe un'offerta da 50-60 milioni di euro, cifra importante ma alla portata della società piemontese che ha dimostrato di non aver problemi economici quando va convinta su un obiettivo (il caso Higuain insegna).

Calciomercato Inter, Shick: compri oggi, gioca domani

I bianconeri sono anche interessati ad un obiettivo principale del calciomercato Inter: Patrick Schick. Il nome del giovane attaccante ceco della Sampdoria è scritto in maiuscolo nella lista dei desideri del direttore sportivo, Piero Ausilio. Protagonista di una stagione al di sopra di ogni aspettativa, il 21enne ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che i nerazzurri vorrebbero pagare il prima possibile. Proprio per questo la società di proprietà di Suning è in pressing sul calciatore con Ausilio che ha chiesto il via libera ai vertici cinesi per completare l'operazione con il pagamento della clausola, lasciando magari il calciatore un altro anno a Genova. Un'accelerazione necessaria vista la grande concorrenza che c'è su Schick, che piace anche al Napoli e all'estero, ma non solo. La Sampdoria sta, infatti, provando a modificare il contratto del calciatore con un rinnovo che significherebbe anche aumento della clausola: obiettivo blucerchiato è passare dagli attuali 25 a ben 40 milioni di euro, una cifra che complicherebbe i piani dell'Inter e di tutte le pretendenti.

Calciomercato Milan, via Bacca dentro Dzeko

Non ha nessuna clausola rescissoria Edin Dzeko, ritornato bomber di razza dopo un anno di difficoltà a Roma. Il bosniaco è da tempo un nome che circola per il calciomercato Milan: i rossoneri in estate diranno con ogni probabilità addio a Carlos Bacca e cercano un nome importante per l'attacco. Oltre ai sogni Aubameyang, Benzema e Morata, il Milan guarda anche in casa giallorossa. Protagonista di un'annata ricca di soddisfazioni dal punto di vista realizzativo, 35 i gol messi a segno in totale, l'ex Manchester City potrebbe anche andare via davanti a un'offerta importante. Il Milan per acquistare Dzeko dovrebbe offrire almeno 35 milioni di euro, cifra necessaria per far cadere in tentazione la Roma.