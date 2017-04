Calciomercato Juventus, Pastorello: "Asamoah può rinnovare. Mbappé vale 120 milioni"

27/04/2017 10:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS PASTORELLO / Federico Pastorello, procuratore sportivo ed esperto di mercato, ha fatto il punto sui campioni del Monaco e sulle indiscrezioni del calciomercato Juventus: "Il Monaco è un club ricco, non ha necessità di vendere e vogliono mantenersi stabilmente ai vertici del campionato francese per garantirsi ogni anno un posto in Champions - spiega Pastorello a 'Tuttosport' - Su chi scommetterei? Bakayoko. A me piace tantissimo, è un mix di qualità e strapotere fisico. Obiettivi Juve? Lemar è un esterno classico, Bernardo Silva più un trequartista. Grandi talenti. Lemar, per caratteristiche, mi sembra quello più adatto per il gioco della Juventus, lo vedrei benissimo nel 4-2-3-1 di Allegri. Mbappé vale 80 milioni? A quella cifra al massimo il Monaco ti vende una gamba... A me ricorda il primo Henry, quello che esplose qui, ma con il senso del gol di Trezeguet. E' un talento assoluto e un ragazzo intelligente. De Sanctis mi parla benissimo di lui, mi ha detto che non si è montato la testa. Io a Mbappé consiglierei un altro anno al Monaco. Un conto è giocare qui a 18 anni e un altro al Real o al Chelsea quando ti hanno pagato 120 milioni, perché alla fine vale quei soldi".

Calciomercato Juventus, Pastorello parla di Meret e Asamoah

Le recenti indiscrezioni di calciomercato hanno visto Marotta alla ricerca di un portiere. Tra i nomi caldi per la Juventus c'è Meret: "Lo seguono tutte le big, ma di sicuro i precedenti della Juve con Pogba e Dybala intrigano il ragazzo - prosegue Pastorello, agente del calciatore - Facciamogli concludere bene il campionato con la Spal, poi credo che l'Udinese lo voglia tenere un anno in A. Ma ora sono tutte ipotesi: ho imparato a non escludere mai nulla nel calcio. Asamoah resterà alla Juve? E' felice perché finalmente sta meglio e gioca di più. Non escludo che si possa rinnovare".

LE OFFERTE - "A parte Dybala, mi aspetto offerte importanti dall’Inghilterra per Alex Sandro: da 50-60 milioni. Ci saranno nuovi tentativi per Bonucci, che però spero rimanga alla Juve: ormai la BBC è un pezzo di storia dell'Italia».



EVRA - "Pentito dell'addio? Patrice era il primo a sapere che la Juventus avrebbe lottato fino alla fine per la Champions. La sua è stata una scelta personale, a 35 anni aveva bisogno di sentirsi leader anche in campo e non solo nello spogliatoio. Tuttora mantiene grandi rapporti con i bianconeri. E' talmente legato che non mi sorprenderebbe vederlo a Cardiff a tifare Juve in caso di finale. Magari anche per cominciare a prendere appunti da allenatore. Fidatevi di me, Patrice diventerà un tecnico top".

M.D.A.