Olanda, Gullit e Advocaat per la Nazionale

27/04/2017 10:24

OLANDA GULLIT ADVOCAAT - Sembra vicina alla conclusione la ricerca del nuovo commissario tecnico da parte dell'Olanda. Dopo l'esonero di Blind, la Federazione si è messa in moto per trovare il sostituto ma si è scontrata con parecchi 'no'. Adesso però, riporta il 'De Telegraaf', la soluzione pare essere stata trovata e si tratterebbe di un ritorno: stiamo parlando di Dick Advocaat, attuale allenatore del Fenerbahçe. Gia in diverse occasioni selezionatore degli 'Oranje', Advocaat dovrebbe avvalersi della collaborazione di Ruud Gullit.

A.L.