Calciomercato Napoli, pista Masina per il dopo Ghoulam

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

27/04/2017 15:30

NAPOLI CALCIOMERCATO MASINA / Tra le operazioni di calciomercato che il Napoli effettuarà nella prossima campagna trasferimenti estiva è prevista la sempre più probabile cessione di Faouzi Ghoulam, che con un contratto in scadenza a giugno 2018 ed una differenza di vedute significativa per quanto riguarda un eventuale rinnovo, sembra proprio destinato a partire. Il laterale algerino ha anche perso il posto da titolare, e la spiegazione di questo non è da attribuire soltanto a fattori tecnici, con Ivan Strinic che può garantire maggiore copertura. Anche la situazione contrattuale influisce in maniera evidente nella scelta di relegare il magrebino in panchina per questo finale di stagione. Ghoulam ha richieste sia in Italia che all'estero, e per non lasciarlo andare via a parametro zero tra un anno, il club partenopeo lo cederà entro l'estate. Per quanto riguarda il sostituto i nomi non mancano, specialmente da altri campionati. I terzini seguiti dal ds azzurro Cristiano Giuntoli in ottica calciomercato Napoli sono essenzialmente tre al momento: si tratta di Alejandro Grimaldo (21) del Benfica, di Silvan Widmer (24) dell'Udinese e di Andrea Conti (23) dell'Atalanta, con però una new entry interessante e conveniente sotto diversi punti di vista, anche economico. Aspetto che il Napoli tende a prediligere quando possibile, pur essendo dotato di ingenti capitali da poter investire sul mercato.

Calciomercato Napoli, il terzino può essere Masina

Il nuovo candidato a giocare sulla fascia sinistra azzurra è Adam Masina, 23enne cursore mancino del Bologna che già dalla scorsa stagione ha saputo imporsi in rossoblu guadagnando via via sempre più estimatori. Il ragazzo conta già 63 presenze ufficiali con la maglia del sodalizio emiliano, di cui 30 quest'anno con anche un gol all'attivo, oltre a 6 convocazioni con l'Italia Under 21. Rispetto a Conti e Widmer, Masina ha il vantaggio di essere un terzino sinistro di ruolo, mentre l'atalantino e lo svizzero andrebbero adattati o costringerebbero Maurizio Sarri a riportare sul versante mancino Elseid Hysaj, cosa che potrebbe risultare controproducente visti gli ottimi risultati forniti dall'albanese a destra. Grimaldo invece, al pari di Masina, è un sinistro naturale ma il Benfica chiede molto per il proprio talento: si parla di almeno 20 milioni di euro. Per il laterale felsineo invece potrebbe bastare poco più della metà. Il possibile ingaggio di Masina, che sembra piacere molto anche alla Roma, sarebbe da tenere in considerazione dal Napoli pure per un discorso puramente tecnico: rispetto a Conti e Widmer, il bolognese di origini marocchine è il giocatore che più si avvicina per caratteristiche allo stesso Ghoulam.