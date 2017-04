I CRAQUE DEL MOMENTO - Marco Reus: più forte degli infortuni

Maurizio Russo

27/04/2017 13:30

REUS BORUSSIA DORTMUND / Evitare di finire la stagione senza titoli e cercare di tornare a giocare la Champions League senza dover passare dai preliminari. E' questo il duplice obiettivo del Borussia Dortmund in questo ultimo mese abbondante di una annata che non è stata all'altezza delle aspettative del popolo giallonero. La squadra di Tuchel non è mai stata in corsa per aggiudicarsi la Bundesliga, dove si gioca il terzo posto con l'Hoffenheim e nella massima competizione europea si è fermata ai quarti di finale contro un avversario sulla carta non irresistibile come il Monaco. Adesso non resta che la Coppa di Germania da vincere a tutti i costi nell'atto finale contro l'Eintracht Francoforte.

MUSCOLI FRAGILI, CUORE D'ACCIAIO - Una finale conquistata andando a vincere sul campo degli eterni rivali del Bayern Monaco grazie ad una super prestazione di Marco Reus. Il fantasista tedesco ha prima sbloccato il match con il suo sinistro, poi ha fornito a Dembelé l'assist del definitivo 3-2. Proprio la sua assenza per gran parte della stagione ha inciso sul rendimento della squadra. Ma da quando è tornato dall'ultimo ko alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori un mese, Reus è sempre andato a segno, meritando la palma di craque del momento. Oltre alla squadra di Ancelotti, Reus è andato in rete nella sconfitta col Monaco in Champions e nei due match di Bundesliga vinti contro l'Eintracht Francoforte ed il Borussia Mönchengladbach.

Calciomercato, tutti pazzi per Reus: ma il Borussia spara alto

Come detto, gli infortuni hanno condizionato la stagione e la carriera di Marco Reus, che quest'anno ha collezionato meno di 20 presenze finora. Eppure il suo nome resta sempre molto gettonato in chiave calciomercato: il Real Madrid lo segue da tempo e anche la Juventus avrebbe sondato il terreno, sebbene l'interesse più concreto arrivi dalla Premier League inglese ed in particolare da Arsenal e Chelsea. Ecco perché il Borussia Dortmund non è intenzionato a fare sconti: chi vorrà acquistarlo la prossima estate dovrà mettere sul piatto 80 milioni di euro.