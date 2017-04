Calciomercato Torino, non solo Falcinelli: nel mirino anche Ferrari

27/04/2017 10:05

CALCIOMERCATO TORINO SASSUOLO FALCINELLI FERRARI / Torino alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Da tempo i granata hanno messo gli occhi su Diego Falcinelli, attaccante del Sassuolo in prestito al Crotone. Tuttavia, come riporta 'Tuttosport', nel mirino di Cairo ci sarebbe anche Gian Marco Ferrari, difensore centrale che, come la punta, sta giocando coi calabresi. Per ora i neroverdi stanno provando a resistere, ma nei prossimi mesi si attendono nuovi sviluppi.

M.D.A.