Serie A, Prandelli su Cassano: "Può dare ancora tanto"

27/04/2017 09:48

SERIE A PRANDELLI CASSANO / Cesare Prandelli esalta Antonio Cassano. L'ex ct della Nazionale ha parlato dell'esperto attaccante, alla ricerca di una nuova sistemazione in Serie A: "Avevamo un ottimo rapporto. Credo di averlo conosciuto bene e di aver trovato le chiavi per entrare nel suo mondo - spiega Prandelli alla 'Gazzetta dello Sport' - Antonio è partito fortissimo all’alba della sua carriera, ha avuto un impatto fortissimo sul calcio. Tutti aspettavano un fenomeno e pretendevano che fosse trasgressivo. Per anni lui si è sforzato di reggere quel ruolo, di rispondere alle attese, soffocando le emozioni, ma Antonio è l’esatto opposto della trasgressione, dell’uomo forte al di sopra di tutto. Antonio è un ragazzo molto sensibile".

FUTURO - "Può dare qualcosa? Se ha le motivazioni giuste, senz’altro. Davanti a sé ha un’estate intera per raggiungere la condizione ideale. E poi, se mi guardo in giro, la qualità di Cassano io non la vedo...".

MOMENTI BELLI - "L’abbraccio e il sorriso radioso dopo la semifinale dell’Europeo 2012 vinta sulla Germania. Non era semplicemente la soddisfazione di un calciatore condivisa con il suo allenatore. Era una felicità da uomini. Gli dissi: 'Antonio, partiamo da qua. Questa non è la linea d’arrivo, ma di partenza'".

M.D.A.