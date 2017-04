VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 34a giornata: consigli e top 11

Omar Parretti (@omarJHparretti) - Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

28/04/2017 14:48

FANTACALCIO SERIE A 34 GIORNATA / La Serie A torna in campo con Atalanta e Juventus che venerdì sera si affronteranno aprendo la 34a giornata di campionato. Si prosegue con l'unico impegno del sabato tra Torino e Sampdoria, fino alla domenica aperta dal lunch match tutto capitolino: Roma-Lazio. Alle 15 in scena Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Empoli-Sassuolo, Genoa-Chievo e Palermo-Fiorentina. Chiude il programma Inter-Napoli. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 34a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 34a giornata Serie A

3-4-3: Buffon, Zappacosta, Fazio, Conti; Nainggolan, Ljajic, Mertens, Gomez, Borriello, Belotti, Dzeko. Panchina: Donnarumma, Astori, Bonucci, Joao Pedro, Perisic, Icardi, Higuain

Atalanta-Juventus sabato ore 20,45

CHI SCHIERARE: Gomez per il colpaccio. Higuain sempre ok, occhio a Cuadrado.

CHI EVITARE: In difesa Caldara-Conti affidabili, ma è sempre la Juve. Massima attenzione alla retroguardia bianconera: è rotazione, copritevi.

FATTORE BONUS: Kessié può essere una scelta in mezzo, Pjanic torna, quindi attenzione ai piazzati.



Torino-Sampdoria sabato ore 20,45

CHI SCHIERARE: Mai brillato per continuità ma Ljajic si mette come Iago. Schick dentro

CHI EVITARE: Benassi dovrebbe rimanere fuori. Alvarez-Praet sfavoriti in questo momento.

FATTORE BONUS: Belotti non si toglie mai. Sì a Bruno Fernandes.



Roma-Lazio domenica ore 12,30

CHI SCHIERARE: Nainggolan uomo da derby, anche Dzeko si mette. Anderson-Immobile-Keita: tre sì!

CHI EVITARE: El Shaarawy-Perotti: almeno uno è fuori. Radu-Basta: occhio al forfait dal primo minuto.

FATTORE BONUS: Salah da una parte, Milinkovic-Savic dall'altra.



Bologna-Udinese domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Destro rischiabile con un po' di coraggio, Zapata ok dal primo minuto.

CHI EVITARE: Di Francesco out, Dzemaili squalificato. Thereau potrebbe rimanere fuori.

FATTORE BONUS: Verdi torna ed è una soluzione. Un pensierino su Perica. proprio al posto di Thereau.



Cagliari-Pescara domenica ore 15

CHI SCHIERARE: 'Borriellone' non si toglie. Caprari la scelta dalla parte opposta.

CHI EVITARE: Padoin dalla panchina: possibile. Difesa ancora sotto pressione.

FATTORE BONUS: Sau-Joao Pedro subito dopo Borriello. Cerri potrebbe essere il +3 a sorpresa.

Crotone-Milan domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Falcinelli-Ferrari: più che una garanzia. Deulofeu-Suso: prova no a 'San Siro', è tempo di riscatto.

CHI EVITARE: Martella: contro gli spagnoli non sarà facile. Mati Fernandez: contro l'Empoli non ha convinto, può tornare in panchina.

FATTORE BONUS: Simy: i suoi centimetri possono ancora colpire. Bacca: arriverà il pallone giusto?

Empoli-Sassuolo domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Croce-El Kaddouri: voti buoni da una parte e bonus dall'altra. Puntateci. Acerbi sempre e comunque. Ok Defrel anche dalla panchina.

CHI EVITARE: Marilungo, il gol è ormai un lontano ricordo. Sensi: il salto di categoria si fa ancora sentire.

FATTORE BONUS: Maccarone: a 'San Siro' è arrivato l'assist. Pronti per nuovi bonus? Berardi: può essere l'occasione giusta.

Genoa-Verona domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Simeone è tornato? E' il giusto match per scoprirlo. Ok anche Rigoni e Birsa.

CHI EVITARE: Taarabt: ha tradito i fantallenatori. Non tornerà quello ammirato al Milan. Out anche Spolli.

FATTORE BONUS: Pandev ha il giusto spirito: può stupire. Inglese, se recupera, non deluderà.

Palermo-Fiorentina domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Lo diciamo da tempo: Rispoli unica garanzia. Babacar-Ilicic: la coppia che ci piace! Si confermeranno.

CHI EVITARE: I centrali di difesa e il portiere dei siciliani. Tra i Viola continua a non convincere Tello: troppe giocate e pochi bonus.

FATTORE BONUS: Lo Faso: giovane interessante e tanta voglia di mettersi in mostra. Borja Valero è in crescita: arriva anche il gol?

Inter-Napoli domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: l'Inter non va ma lui continua a segnare: Icardi ad occhi chiusi. Mertens-Insigne: i due attaccanti sono sinonimo di bonus, anche contro le grandi.

CHI EVITARE: Miranda è in calo e gli azzurri fanno paura. Hysaj è quello che può pagare di più la velocità dei nerazzurri sugli esterni.

FATTORE BONUS: Perisic: un vero cecchino contro le big! Koulibaly: troppi i gol presi di testa. Il centrale è pronto a colpire.