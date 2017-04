Serie A, Cassano: "Balotelli, Pogba e James sopravvalutati"

27/04/2017 09:37

SERIE A CASSANO / Antonio Cassano racconta aneddoti sulla sua carriera e commenta le prestazioni dei suoi colleghi. L'attaccante ha rilasciato una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "Tre calciatori sopravvalutati? Pogba, James Rodriguez e Balotelli. Pogba vale veramente 120 milioni? Per me no. Rodriguez 80? No. E allora Iniesta quanti ne valeva alla sua età? Balotelli? Voglio bene a Mario e in Francia sta facendo benino però sia lui sia Pogba hanno avuto una grande fortuna nella vita: sono gestiti da un manager bravissimo, Mino Raiola, che ha dato a entrambi opportunità incredibili".

TOP 11 - "Ce l’ho nella testa da tanti anni. Partiamo dal modulo: è un po’ particolare, scelgo il 4-2-2-2. In porta ci metto Gigi Buffon, un monumento, il più grande di tutti i tempi. Solo il tedesco Neuer può impensierirlo. Si gioca a quattro in difesa e a destra il mio giocatore ideale è il pendolino Cafu, su e giù per la fascia, senza fermarsi mai. In difesa come centrali scelgo Sergio Ramos e Nesta e in questo modo non si passa. Sandro era molto bravo ma un pizzico inferiore a Paolo Maldini, il mio vero incubo prima delle partite. Avrei voluto giocare con lui. A sinistra, come terzino, ci piazzo Roberto Carlos: devastante. Centrocampo? Molto offensivo e di qualità davvero assoluta. Pirlo e Guti in mezzo. Davanti ci metto altri due mostri del calcio: Zidane e Totti. Attacco? Una coppia formata da me e il 'Fenomeno', ovvio. Come allenatore Capello? No, quella è la risposta che potrebbe venire spontanea. Io ho avuto tanti tecnici ma scelgo Prandelli: tatticamente è veramente un mostro".

M.D.A.