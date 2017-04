Calciomercato Roma, oggi è il giorno di Kessié: incontro con l'agente

27/04/2017 09:15

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / Kessié-Roma, ci siamo: oggi - si legge sul 'Corriere dello Sport' è il giorno del vertice (decisivo?) di calciomercato tra la dirigenza giallorossa, l'Atalanta e George Atangana (l'agente del centrocampista ivoriano). L'incontro è previsto tra Milano e Bergamo.

La Roma vanta da tempo un accordo con l'Atalanta per il trasferimento di Franck Kessié nella Capitale sulla base di 25 milioni di euro (più bonus) e si attende il sì definitivo del giocatore, per il quale è pronto un contratto con ingaggio a circa 1,4 milioni a stagione. Marchizza, più di Tumminello, potrebbe trasferirsi invece da Roma a Bergamo, in un'operazione di mercato che potrebbe anche procedere slegata rispetto all'affare di calciomercato Roma Kessié. L'agente di Marchizza, in esclusiva a Calciomercato.it, ha frenato alcuni giorni fa : "Atalanta? Siamo in una fase in cui per ora non c'è nulla di realmente concreto".

Il procuratore di Kessié sta cercando di 'strappare' il meglio per il suo assistito, forte dell'interesse dalla Premier League per il centrocampista dell'Atalanta. Manchester City e Chelsea sono le squadre maggiormente accostate al calciatore ivoriano, ma i 'Blues' negli ultimi giorni potrebbero aver deciso di virare con decisione su Bakayoko del Monaco. C'è di più: i club inglesi dovrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro per far 'saltare' l'accordo già raggiunto tra Atalanta e Roma.

Remo Freuler ha dichiarato a Calciomercato.it a proposito del trasferimento a Roma del suo compagno di squadra Kessié: "Franck ha tutto: corsa, qualità, tecnica. E' un grandissimo giocatore, pronto per il grande salto".

Calciomercato Roma, Kessié il primo colpo di Monchi?

L'incontro per Kessié arriverà a pochi giorni dall'ufficialità dell'insediamento di Monchi a Roma come nuovo direttore sportivo giallorosso. Queste le sue prime parole da romanista: "L'obiettivo è cercare di consolidare la Roma non soltanto ai vertici del calcio italiano, dove già si trova, ma anche nella élite del calcio europeo".

S.D.