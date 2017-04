Calciomercato Milan, contatti con Pellegrini: da battere la concorrenza

27/04/2017 09:15

CALCIOMERCATO MILAN PELLEGRINI DE SCIGLIO / Con il closing avvenuto, il Milan sta inziando a programmare il prossimo calciomercato estivo. Marco Fassone, nuovo amministratore delegato, sta vagliando insieme al direttore sportivo Mirabelli i profili adatti a riportare il club ai vertici del calcio italiano. La dirigenza cinese è pronta a importanti investimenti, con diversi obiettivi già messi nel mirino. Tra questi c'è Lorenzo Pellegrini, giovane centrocampista che si sta mettendo in mostra con la casacca del Sassuolo. Sul calciatore resta forte l'attenzione della Roma, che vanta un diritto di riacquisto di circa 10 milioni di euro. Classe 1996, Pellegrini è un talento che Montella conosce benissimo, avendolo allenato nei Giovanissimi dei giallorossi. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', dopo il closing ci sono stati contatti concreti tra Mirabelli e l'entourage del calciatore. I rossoneri puntano a battere la folta concorrenza, che vede anche Inter e Juventus sempre vigili. In caso di approdo al Milan, quindi, Pellegrini ritroverebbe Vincenzo Montella, suo vecchio maestro.

Calciomercato Milan, De Sciglio verso la cessione

Per un nome caldo in entrata, il calciomercato Milan sta facendo i conti anche con quelli in uscita. La questione scottante al momento è quella di Mattia De Sciglio, in rotta coi tifosi e sempre più vicino alla Juventus. Classe 1992, è uno dei punti fermi della formazione di Montella e della Nazionale italiana.

Il terzino italiano ha il contratto in scadenza nel 2018 e non sembra più disposto a trattare con la dirigenza rossonera. Per domani è previsto un incontro tra le parti, che potrebbero già pianificare l'addio. Oltre ai bianconeri, per il futuro di De Sciglio potrebbe esserci anche l'estero.

M.D.A.