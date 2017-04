Calciomercato Milan, super offerta del PSG per Aubameyang

27/04/2017 08:52

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG / Milan alla ricerca di campioni nel calciomercato estivo. Tra i ruoli da migliorare nella rosa a disposizione di Montella c'è l'attacco. I rossoneri da tempo stanno vagliando profili di alto livello per puntare alla Champions League già dall'anno prossimo, come spiegato di recente da Marco Fassone, nuovo amministratore delegato. Il nome caldo è Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, con un passato nelle giovanili milaniste. Tuttavia, la concorrenza è folta e, come riporta la 'Gazzetta ello Sport', il PSG di recente avrebbe deciso di offrirgli uno stipendio da circa 10 milioni di euro a stagione. Molto dipenderà anche dal futuro di Mbappé, seguito dai migliori club al mondo, oltre ai francesi: se il talento del Monaco dovesse accasarsi a Parigi, il Milan potrebbe avere più possibilità di convincere Aubameyang a tornare a Milano. Un altro profilo che sta seguendo la dirigenza è Alvaro Morata, che sta trovando poca continuità con la maglia del Real Madrid.

M.D.A.