Calciomercato Inter, blitz decisivo per Schick? Ma la Juventus...

27/04/2017 08:29

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Patrick Schick, attaccante rivelazione del campionato di Serie A 2016/2017, è uno dei 'pezzi' pregiati del calciomercato estivo: secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di ieri è andato in scena un vertice di mercato tra Massimo Ferrero e l'avvocato Romei da una parte e Pavel Paska e Satin (entourage Schick) dall'altra: l'incontro, finalizzato al trovare l'accordo per aumentare la clausola rescissoria del giocatore dagli attuali 25 fino a circa 40, non ha portato alla fumata bianca.

Intanto, l'Inter non molla la presa: il discorso in casa nerazzurra è ben avviato e Ausilio potrebbe chiedere già nelle prossime ore il via libera a Zhang Jindong (atteso a Milano) per il blitz decisivo di calciomercato Inter. Pronti i 25 milioni previsti dall'attuale clausola, con la disponibilità a lasciare il giocatore ancora per una stagione a Genova.

E la Juventus? Ufficialmente, da Torino, assicurano: "Restiamo defilati". A Genova, però, si parla di un incontro con Fabio Paratici nelle prossime ore. Il Napoli ha effettuato timidi sondaggi, mentre all'estero il giocatore piace a Arsenal, Chelsea, Manchester City e United, Atletico Madrid.

S.D.