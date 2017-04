Calciomercato Napoli, duello con l'Inter per la promessa inglese

27/04/2017 08:18

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER CHILWELL / Col finale di stagione alle porte, si avvicina anche il calciomercato estivo. Napoli e Inter, alle prese rispettivamente con la difficile rincorsa alla Champions e all'Europa League diretta, stanno già iniziando a programmare il futuro. In casa azzurra da poco c'è stato l'agognato rinnovo di Lorenzo Insigne, mentre con Mertens sono stati fatti passi avanti significativi per la sua permanenza. Tuttavia, Giuntoli e De Laurentiis non sono riusciti ancora a blindare Ghoulam, che a fine stagione potrebbe essere la cessione eccellente del calciomercato Napoli: tra le parti c'è ancora distanza economica. In scadenza nel 2018, il terzino algerino vanta svariate pretendenti di ottimo livello, come Psg, Bayern Monaco e Atletico Madrid, mentre in Italia è stato accostato a Inter e Milan. Così, gli azzurri, insieme alla dirigenza interista, stanno vagliando il profilo giusto per le corsie esterne. Un nome che di recente ha ammaliato gli osservatori internazionali è Ben Chilwell del Leicester.

Calciomercato Napoli, Chilwell per la corsia sinistra: Inter alla finestra

Classe 1996, si tratta di un terzino sinistro di ottime prospettive. Nell'ultima gara di Champions League tra Leicester e Atletico Madrid, l'esterno inglese è entrato a inizio secondo tempo con personalità e determinazione, risultando tra i migliori in campo a fine partita. Già da mesi è seguito con attenzione dalle 'big' inglesi, che hanno fatto un passo indietro l'estate scorsa, quando ha firmato il rinnovo fino al 2021 col Leicester. Tuttavia, l'interesse del Liverpool per Chilwell resta forte.

Il Napoli, da sempre attratto dalle giovani promesse, potrebbe acquistarlo per farlo crescere all'ombra di Strinic, diventato titolare nelle ultime settimane. Nell'Inter, invece, resta da capire il futuro di svariati calciatori, con Chilwell che rappresenterebbe un investimento importante per il futuro, così come lo è stato l'acquisto di Gagliardini a gennaio. Il suo valore di mercato, nonostante la giovane età, potrebbe già aggirarsi sui 10 milioni di euro.

M.D.A.