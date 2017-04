Calciomercato Juventus, Marotta conquistato da Tolisso: numeri da leader per il francese

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

27/04/2017 10:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / A denunciarne la qualità basterebbe leggerne i numeri e conoscere i suoi margini di crescita. 23 anni ad agosto, ma nessuno sembra essersene accorto: un po' perché è ormai un punto fisso del Lione da troppo tempo, un po' perché è sempre sceso in campo col piglio del campione. Un predestinato, cresciuto negli anni e arrivato forse al massimo della maturazione. Almeno in Francia, con la maglia del 'suo' Lione. Suo, perché nella finestra di calciomercato della scorsa estate ha rifiutato il Napoli per rimanere in Francia. Ma il trasferimento in Italia forse è solo rimandato.

Tutti i numeri di Tolisso, il candidato ideale per il calciomercato Juventus

La Juventus infatti lo corteggia da tempo: Marotta, che l'avrebbe portato volentieri in bianconero già ad inizio anno, non ha mai mollato la presa in vista del prossimo calciomercato Juventus. L'idea è inserire nuova linfa nella mediana di Allegri, un pò povera di alternative di qualità. Lui, nel frattempo, al mercato prova a non pensarci: l'obiettivo è finire in bellezza questa stagione tra Ligue 1 e, soprattutto, in Europa League. Già 42 le sue presenze in questa stagione, ha giocato praticamente in tutte le competizioni: 14 i gol tra campionato, Champions, Europa League e coppe nazionali e anche 6 assist. Una delle reti più importanti l'ha messa a segno in una notte di Champions proprio contro la Juventus: da quella sera anche Allegri si è accorto del suo talento e ha sposato la causa del club. La Juventus su Tolisso è in vantaggio rispetto alle avversarie. E chissà che quello della prossima estate non possa essere l'affondo decisivo per vederlo a Vinovo.