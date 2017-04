Barcellona, Luis Enrique e il gol di Mascherano: "Lo ha voluto il Camp Nou"

27/04/2017 00:05

NEWS BARCELLONA/ Luis Enrique ha parlato così del primo gol di Javier Mascherano con la maglia del Barcellona, arrivato su rigore nel match vinto dai blaugrana sull'Osasuna: "Sono felice, anche se non aveva bisogno di segnare per essere giudicato - si legge su 'Mundo Deportivo' - Stasera lo ha chiamato il Camp Nou, lo hanno voluto i tifosi, ma il suo rendimento è al di fuori di ogni dubbio. Anche se non aveva ancora mai segnato con il Barcellona, è un giocatore top".

S.F.