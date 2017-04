Calciomercato Roma, Masina obiettivo per la fascia

26/04/2017 23:38

CALCIOMERCATO ROMA MASINA BOLOGNA / La Roma punta su Adam Masina. Come mette in evidenza 'Il Resto del Carlino', il club giallorosso ha intenzione di rinforzare la fascia mancina e il terzino del Bologna è un obiettivo concreto. Per portarlo nella Capitale, però, deve battere la concorrenza di Juventus, Inter, Napoli e Milan.

La stessa Juventus aveva pensato a Masina a gennaio per sostituire Evra ed è pronta a tornare alla carica nella prossima finestra di calciomercato.

D.G.