Calciomercato Inter, scatto Manchester City su Mendy

27/04/2017 03:42

CALCIOMERCATO INTER/ Benjamin Mendy è uno dei giocatori più richiesti del calciomercato. Il terzino sinistro della rivelazione Monaco, piace da tempo a Inter e Manchester United. Stando a quanto riferito dal 'Daily Mail', nel suo futuro c'è il Manchester City. Il club allenato da Guardiola, nelle ultime ore, avrebbe intensificato i rapporti con il Monaco, portandosi in vantaggio rispetto alle altre pretendenti per accaparrarsi Mendy in vista della prossima stagione.

S.F.