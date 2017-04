Liga, il Real Madrid ne rifila sei al Deportivo. Zaza non basta al Valencia

26/04/2017 23:24

LIGA REAL MADRID/ Dopo il 7-1 rifilato dal Barcellona all'Osasuna, il Real Madrid risponde per le rime ai blaugrana, vincendo 6-2 in casa del Deportivo. Con questo successo, i 'Blancos' di Zidane si riportano in testa alla classifica della Liga a pari punti con gli uomini di Luis Enrique con una partita da recuperare. Negli altri match di giornata, il Valencia di Zaza perde contro la Real Sociedad, mentre il Leganes rifila un severo 3-0 al Las Palmas.

DEPORTIVO-REAL MADRID 2-6

1' Morata (REA), 14' James Rodriguez (REA), 35' Andone (DEP), 44' Lucas Vazquez (REA), 66' James Rodriguez (REA), 84' Joselu (DEP), 87' Casemiro (REA)

VALENCIA-REAL SOCIEDAD 2-3

1' aut. Alves (SOC), 30' rig. Willian José (SOC), 65' Oyarzabal (SOC), 68' rig. Nani (VAL), 72' Zaza (VAL)

LEGANES-LAS PALMAS 3-0

55' Luciano, 59' Guerrero, 61' rig. Luciano

CLASSIFICA: Real Madrid* e Barcellona 78 punti, Atletico Madrid 68, Siviglia 65*, Villarreal 60, Real Sociedad 58, Athletic Bilbao 56*, Eibar* e Espanyol 50, Celta Vigo e Alaves* 44, Valencia 40, Las Palmas 39, Betis 37*, Deportivo 31, Leganes 30, Gijon 24, Granada 20, Osasuna 18.

* una partita in meno

S.F.