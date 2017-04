Chelsea, Poyet vuole portare Terry in Cina

27/04/2017 05:05

TERRY CHELSEA / L'allenatore dello Shanghai Shenua Gus Poyet ha confermato l'interesse per John Terry, difensore in uscita dal Chelsea in estate, in alcune dichiarazioni riportate dal 'Daily Mirror': "E' una grande opportunità per lui e per tutti i club qui in Cina, compreso il nostro. L'ultimo cambiamento sul numero di stranieri in campo blocca alcune società dall'acquisto di difensori, ma in questo caso stiamo parlando di un difensore speciale. E' una decisione molto difficile scegliere tra rimanere in Inghilterra o andare all'estero. Io vorrei che lui non giocasse con un altro club in Inghilterra, ma forse sono un po' egoista".

S.D.