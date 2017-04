Calciomercato Roma, grave infortunio per Sakho: sfuma l'arrivo in Serie A?

26/04/2017 22:58

CALCIOMERCATO ROMA SAKHO INFORTUNIO / Brutte notizie per il Liverpool. E di riflesso, probabilmente, anche per la Roma. Nel corso della sfida odierna tra Crystal Palace e Tottenham, Mamadou Sakho, passato in prestito alle 'Eagles' a gennaio, ha riportato un infortunio che si teme possa essere grave. Come spiega il 'Liverpool Echo', il difensore francese - accostato al club giallorosso - nel tentativo di fermare Harry Kane ha riportato una brutta distorsione al ginocchio che l'ha costretto a lasciare il campo in barella.

Il giocatore si sottoporrà ora agli accertamenti del caso, ma la dinamica e l'innaturale torsione dell'arto fanno pensare ad un possibile interessamento dei legamenti. Una notizia che, se confermata, potrebbe sbarrare le porte della Serie A all'ex PSG.

D.G.