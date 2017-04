Coppa di Francia, PSG-Monaco 5-0: parigini da urlo, 'Manita' servita

26/04/2017 22:57

PSG MONACO/ Il Paris Saint-Germain si qualifica per la finale di Coppa di Francia umiliando un Monaco pieno zeppo di seconde linee. I parigini rifilano un severo 5-0 ai monegaschi, attesi dall'impegno in Champions League contro la Juventus. Nella 'manita' servita dal PSG, a segno Draxler, Cavani, Matuidi e Marquinhos, oltre all'autorete di Mbae. In finale, gli uomini di Emery incontreranno la cenerentola Angers. Per il Monaco, invece, una sorta di bagno d'umiltà in vista della sfida alla Juventus. I tifosi bianconeri, intanto, sanno che Mbappé e compagni sono tutt'altro che imbattibili.

PSG-MONACO 5-0

26' Draxler, 31' Cavani, 50' aut. MBae, 52' Matuidi, 90' Marquinhos

S.F.