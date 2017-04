Empoli, la 'gaffe' di Martusciello: "Chi ce l'ha più lungo..."

26/04/2017 23:06

NEWS EMPOLI/ Preso dall'euforia per aver battuto il Milan a San Siro, Giovanni Martusciello si è lasciato andare ad un'espressione colorita in conferenza stampa, mentre parlava della lotta per non retrocedere tra i toscani e il Crotone: "L'Empoli non mi ha mai dato la sensazione di essere morta, ma sempre viva. E' chiaro che mi avrebbe fatto piacere se il Crotone avesse perso a Genova con la Sampdoria, ma così non è stato. E' una bella lotta tra noi e loro, chi ce l'ha più lungo alla fine se lo tira...". Un modo di dire che 'pittoresco' tipico di alcune zone della Toscana. Martusciello, in sala stampa, si è subito accorto della 'gaffe' accennando una risata: neanche a dirlo, il suo è diventato subito un tormentone sul web.

S.F.