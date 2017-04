Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Napoli per Tolisso

26/04/2017 22:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO NAPOLI / Il Napoli prova ad inserirsi nella corsa a Corentin Tolisso. Già seguito in passato, il centrocampista francese è tornato un obiettivo sensibile per il club azzurro che è alla ricerca di un vice Hamsik per aumentare la profondità della propria rosa. A riportarlo è il 'Corriere dello Sport', che accosta anche il Milan al giocatore.

Tolisso è anche nel mirino della Juventus ormai da tempo, col Lione che chiede 45 milioni di euro per lasciarlo partire.

D.G.