26/04/2017 22:06

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Dopo aver respinto gli assalti di Juventus e Roma per Forsberg, il Lipsia è riuscita a far rinnovare il proprio giocatore fino al 2022. Il nuovo contratto non basta per blindare la sua permanenza. Come riferito dal 'Sun', l'Arsenal sta accelerando per portarlo in Premier League nella prossima stagione: pronta un'offerta da 24 milioni di euro.

S.F.