Calciomercato Inter, Wenger allo scoperto: "Vogliamo Mbappe"

26/04/2017 21:13

CALCIOMERCATO INTER ARSENAL WENGER MBAPPE / Aumentano di ora in ora le pretendenti a Kylian Mbappe. Il gioiello del Monaco, autore di 23 gol stagionali, piace a tutti i big club d'Europa: Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City, ma anche le 'nostre' Inter e Juventus. A loro si aggiunge ora anche l'Arsenal, per voce del proprio manager Arsene Wenger: "Certo che lo vogliamo, sarebbe ipocrisia e una bugia dire che non lo seguiamo. Ma forse è già in una categoria per club con maggiori risorse di noi", ha ammesso il transalpino a 'SFR Sport'.

D.G.