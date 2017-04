26/04/2017 21:24

BARCELLONA OSASUNA/ In attesa del Real Madrid impegnato in casa del Deportivo, il Barcellona si riporta in testa alla classifica della Liga battendo 7-1 l'Osasuna. Al festival del gol si iscrive anche Mascherano che torna a segnare una rete dopo nove anni.

BARCELLONA-OSASUNA 7-1

12' Messi, 30' André Gomes, 48' Torres, 56' André Gomes, 61' Messi, 64' Paco Alcacer, 67' Mascherano, 86' Paco Alcacer

S.F.