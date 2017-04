Monaco-Juventus, statistiche a confronto: Falcao e Mbappé contro la BBC

Oscar Maresca

27/04/2017 13:51

MONACO JUVENTUS CHAMPIONS / Superato l'ostacolo Barcellona, la Juventus di Allegri si prepara ad affrontare il Monaco di Jardim per la semifinale di Champions League. Il primo appuntamento è fissato il 3 maggio nel Principato, il ritorno invece è in programma il 9 maggio allo 'Juventus Stadium'. Dopo aver eliminato Manchester City e Borussia Dortmund, sorprendendo tutta l'Europa, i monegaschi preparano un possibile sgambetto alla Vecchia Signora. È tutto nelle mani, anzi nei piedi, di Radamel Falcao e Kylian Mbappé in grado di formare uno dei migliori attacchi in circolazione ed entrambi sul taccuino di tanti Ds europei in vista del calciomercato. Questa volta però l'impresa si annuncia più ardua del solito. Scardinare la BBC rappresenta una vera e propria missione per i francesi. La solidità difensiva formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini è ormai una costante e meravigliosa certezza. E in caso di emergenza bisogna sempre fare i conti con Gianluigi Buffon.

Juventus, la coppia dei gol contro il muro bianconero

Del resto le news Juventus non parlano d'altro e dei numeri che mettono a confronto i due reparti. Il Monaco ha infatti realizzato 51 gol in 37 partite disputate in questa stagione. La difesa della Juventus ha subito invece 29 reti in 28 sfide. Statistiche impressionanti che legittimano la qualificazione al penultimo atto della Champions League. Spesso però è l'esperienza che conta e così in tanti si sono divertiti a confrontare l'età dei due reparti. Falcao e Mbappé sfiorano i 50 anni insieme, mentre Bonucci, Barzagli e Chiellini toccano i 99 anni. Un divario enorme che sottolinea anche che Monaco-Juventus è una sfida tra due generazioni. Il Monaco vuole assolutamente centrare la finale, la Juventus è invece a caccia del sogno Triplete e non ha intenzione di mollare. Falcao e Mbappé contro Bonucci, Barzagli e Chiellini. In una doppia sfida che vale la gloria e la finale di Cardiff. Che spettacolo la Champions!