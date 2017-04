Barcellona-Osasuna, Mascherano rompe la maledizione: primo gol in blaugrana

26/04/2017 20:55

NEWS BARCELLONA/ Minuto 67 di Barcellona-Osasuna: con i blaugrana avanti 5-1, viene fischiato un calcio di rigore alla squadra di Luis Enrique. Sul dischetto, si presenta Javier Mascherano che trasforma e rompe la sua maledizione. Per il 'Jefecito', si tratta del suo primo gol in assoluto con la maglia del Barcellona, arrivato dopo 318 presenze. L'ultima rete in campionato, l'argentino l'aveva segnata il 15 marzo del 2008 in Premier League quando giocava ancora nel Liverpool.

S.F.