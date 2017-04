Calciomercato Juventus, Khedira e Mandzukic: due pilastri da blindare

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

26/04/2017 19:35

JUVENTUS KHEDIRA MANDZUKIC - Buffon, la difesa bunker e il tandem albiceleste Dybala-Higuain. Ma non solo. La corazzata Juventus ha in Sami Khedira e Mario Mandzukic altri due alfieri fondamentali nell'economia dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Forza, personalità e sagacia tattica: sia il nazionale tedesco che l'ariete ex Atletico si stanno rivelando dei pilastri della cavalcata, finora vincente, dei bianconeri. Pedine essenziali per il mister bianconero, che solamente in casi eccezionali vi ha rinunciato nel corso di questa stagione.



Khedira, risolti i problemi fisici che spesso e volentieri lo avevano costretto a fermarsi ai box l'anno scorso, ha collezionato per il momento 41 presenze stagionali, firmando anche alcune reti pesanti (complessivamente 5) in tutte le competizioni. Tanto filtro a centrocampo, ma anche frequenti inserimenti in area avversaria a supporto delle punte. E' sotto gli occhi tutti anche la 'trasformazione' di Mandzukic, vero jolly (e segreto) del 4-2-3-1 di Allegri. Terzino, centrocampista, attaccante, oltre a tanta corsa e gol preziosi: il croato fa tutto e bene nel corso della partita, uscendo quasi sempre stremato dal rettangolo di gioco.



Due pilastri appetiti sul calciomercato e che, stando a diversi rumors, potrebbero lasciare Torino a fine stagione. Per Khedira ci sarebbero le sirene degli 'States', mentre per Mandzukic non mancherebbero le offerte da Premier, Francia, Cina e Turchia. L'ex Real è in scadenza nel 2018, 'Super Mario' nel 2019: ad oggi, per il calciomercato Juventus, sembra improbabile che la dirigenza di Corso Galileo Ferraris faccia a meno di queste due colonne, alla luce anche della conferma sempre più vicina di Allegri sulla panchina dei campioni d'Italia. Non sarebbe quindi da escludere, a stagione conclusa, che le parti discutano in merito ad un eventuale rinnovo dei due calciatori.