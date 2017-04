26/04/2017 19:32

MONDIALI 2018 VAR INFANTINO / Non solo in Serie A: la prossima stagione calcistica segnerà l'esordio della Var anche al Mondiale. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, parlando al congresso della Conmebol, ha annunciato che la tecnologia a sostegno degli arbitri sarà presenta in Russia nella rassegna iridata del 2018.

B.D.S.