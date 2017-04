26/04/2017 19:24

LEGA PRO VENEZIA MATERA INZAGHI / Pippo Inzaghi non si ferma più. Il tecnico con il suo Venezia, dopo aver festeggiato la promozione in serie B, ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro. I lagunari hanno battuto in finale il Matera per 3 a 1, riuscendo così a ribaltare l'1-0 dell'andata.

M.S.