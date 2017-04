26/04/2017 19:13

MANCHESTER CITY GUARDIOLA DELE ALLI / Pep Guardiola in conferenza stampa 'tranquillizza' Pochettino. Il manager del Manchester City risponde, infatti, così alle domande sull'interesse per Dele Alli: "Pochettino mantenga la calma, Dele Alli sarà un giocatore del Tottenham il prossimo anno, sono sicuro. Non vogliamo Dele Alli. E' un calciatore fantastici, tra i migliori che ho visto nella mia vita, ma il Manchester City non lo vuole".

B.D.S.