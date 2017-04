27/04/2017 02:46

CAGLIARI BORRIELLO MANCINO SERIE A / Nessuno come Marco Borriello. L'attaccante del Cagliari, che contro l'Udinese ha messo a segno il 16 centro in campionato, è il calciatore che ha fatto più gol con il sinistro in Serie A in questa stagione. Il centravanti ha realizzato ben 11 reti con il mancino.

M.S.