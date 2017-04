Manchester City, la certezza di Guardiola su Dele Alli

26/04/2017 19:03

MANCHESTER CITY GUARDIOLA DELE ALLI - Pretattica o pura verità? Pep Guardiola si tira fuori dalla corsa per Dele Alli:"E' un giocatore fantastico, un giovane che si sta mettendo in grande evidenza. Vista l'età, è uno dei talenti che mi hanno impressionato di più nel corso della mia carriera - ha detto il tecnico spagnolo a 'Sky Sports' - Però il Manchester City non cerca Dele Alli sul mercato. Pochettino deve restare tranquillo: Dele Alli resterà al Tottenham anche nella prossima stagione".



G.M.