Calciomercato Inter, Gabigol via: pista spagnola, possibile scambio

26/04/2017 18:45

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Arrivato tra il clamore generale e acquistato a suon di milioni, Gabigol potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. Appena 153 minuti complessivi in stagione (e un gol) il brasiliano, come riporta 'Yahoo Esportes', piace al Siviglia dove potrebbe approdare in prestito. Possibile anche che le due società inseriscano anche altri calciatori nella trattativa: non è un segreto, infatti, che ai nerazzurri piaccia Mariano Ferreira, terzino destro di 30 anni.

B.D.S.